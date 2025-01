Promotor investiga despejo de esgoto no Rio Taquari, em Coxim

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu Inquérito Civil para apurar o despejo de esgoto sem tratamento na rede de captação e escoamento de águas pluviais em Coxim, o qual está sendo direcionado ao Rio Taquari. A investigação está sob a responsabilidade do promotor de Justiça Marcos André Sant'Ana Cardoso, que busca identificar os responsáveis por essa prática irregular.

Segundo documentos, a denúncia destaca que o esgoto sem tratamento está sendo lançado diretamente na rede de drenagem de águas pluviais, o que resulta no seu despejo no leito do Rio Taquari. A prática representa uma violação das normas ambientais que proíbem o lançamento de efluentes sem tratamento nos corpos d'água, e a apuração visa verificar as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Coxim para solucionar a situação.

O promotor determinou que a Prefeitura de Coxim encaminhe, no prazo de 20 dias, um relatório detalhado sobre as providências adotadas para garantir o cumprimento das leis ambientais e a eliminação dessa prática. O ofício com a solicitação foi encaminhado à gestão municipal, e o caso segue tramitando para as devidas apurações.

