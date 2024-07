Rapaz morre em acidente após ser arremessado de moto recém comprada em Três Lagoas

O motociclista Nilson Bock Junior, de 30 anos, morreu em decorrência de um acidente no início da madrugada desta quinta-feira (18), na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele foi arremessado ao perder o controle da direção enquanto fazia testes na moto de alta cilindrada.

Ele, inclusive, havia comprado a motocicleta recentemente. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recebeu a informação e durante a verificação da ocorrência, constatou que o motociclista perdeu o controle da direção na rotatória da rodovia com a Avenida Jamil Jorge Salomão, passando sobre o canteiro central e sendo arremessado da moto.

Nilson sofreu diversos ferimentos graves e chegou a ser atendido ainda no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Foi feita manobra de reanimação diante do quadro de parada cardiorrespiratória, porém, não houve sucesso na reversão e o médico constatou o óbito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local. O modelo da motocicleta não foi divulgado, mas a foto indica que é da marca Honda.

Nilson Bock era conhecido em Três Lagoas por ser comerciante e ser dono de uma barraca de lanchas na Avenida Antônio Trajano.

