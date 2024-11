Reforma de escola em Sonora vira caso de investigação pelo MP

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou o Inquérito Civil nº 06.2024.00001091-1 para investigar suspeitas de irregularidades em um contrato público entre o Município de Sonora e a empresa Conserv Construção e Serviços LTDA EPP. O contrato visava reformar a Escola Municipal Irma Araldi Kohl, contudo, denúncias indicam graves falhas estruturais mesmo após a conclusão das obras.

Conforme denúncia recebida pelo MPMS, a escola apresenta problemas como infiltrações (pelo teto) e, em um incidente, o desabamento de parte do teto. Com base nessas informações, o promotor Felipe Blos Orsi decidiu instaurar a investigação, destacando "possíveis irregularidades na execução do contrato firmado entre o Município de Sonora e a empresa Conserv Construção e Serviços LTDA EPP".

O promotor acrescenta que as falhas identificadas podem configurar danos ao patrimônio público e indícios de improbidade administrativa. O caso permanece em apuração para determinar as responsabilidades e eventuais sanções legais.

