Suspeito de cometer estupro no Pará e preso em Ribas do Rio Pardo

Homem, de 26 anos, suspeito de ter cometido um estupro no estado do Pará, foi preso durante diligências da Polícia Civil em Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (25).

Conforme divulgado pela polícia, o suspeito estava com um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Pará.

Como o caso se trata de um estupro e corre em segredo de justiça, detalhes sobre o crime não foram revelados.

Com as informações compartilhadas, a polícia chegou até o paradeiro do suspeito.

O homem foi levado até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe e aguarda à disposição da Justiça.

