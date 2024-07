Assaltante que deixou idosa ferida em roubo morre em confronto em Três Lagoas

O criminoso Michael Jorge Gonçales Lopes, de 26 anos, vulgo 'Japa', morreu durante um confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na noite deste domingo (30), em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele era o principal suspeito de ter cometido um assalto que deixou uma idosa ferida.

Informações do portal 24H News MS apontam que ele resistiu a uma abordagem na rua Nelson Natalino, na região do Orestinho e armado com uma faca, partiu para cima de um dos policiais que precisou revidar a injusta agressão, atirando no criminoso.

Conforme dito anteriormente, Michael cometeu um assalto de extrema violência que deixou uma idosa gravemente ferida, no dia 21 de junho. Na oportunidade, ele levou diversos itens e pertences da vítima, onde tudo foi filmado por câmeras de segurança.

Durante o domingo, a equipe da Força Tática recebeu informações sobre seu paradeiro e iniciou diligências e localizaram ele em um terreno baldio. No primeiro momento, o criminoso tentou fugir e segurava um objeto metálico, naquela altura, não reconhecido pelos policiais.

Ao se aproximarem de Japa, ele partiu para cima de um dos militares e quase o atingiu com um golpe de faca, necessitando que o policial agisse rápido, atirando contra o suspeito, que foi desarmado e socorrido com vida para o Hospital Auxiliadora. Mas o assaltante morreu logo após dar entrada na unidade hospitalar.

Pelo local do 'embate', a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram para realizarem os trabalhos de praxe e fazerem os levantamentos necessários. Ainda conforme o site local, Michael Jorge teria cometido outro assalto, da mesma magnitude da idosa, momentos antes do confronto acontecer.

Ele tem várias passagens por roubos, furtos, tráfico de drogas, desobediência, resistência e até receptação.

