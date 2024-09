Traficante de Campo Grande que capotou carro com droga na MS-156 morre em hospital

O traficante campo-grandense Isaac de Oliveira Filho, de 25 anos, morreu durante a madrugada desta quinta-feira (12), após sofrer um grave acidente de trânsito enquanto fugia do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na MS-156, em Sidrolândia. Ele morreu na Santa Casa após ser internado com várias lesões.

Ele apresentava lesões na coluna, na cabeça e no tórax, necessitando passar por uma cirurgia. O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira (11), mas ele não resistiu aos diversos ferimentos.

Conforme o boletim de ocorrência, o criminoso tinha capotado um veículo recheado de drogas, pouco mais uma tonelada somadas as cargas de maconha e skunk, avaliadas em R$ 2 milhões. Ele não respeitou a ordem de abordagem realizada pela equipe do DOF na MS-156, entre Maracaju e Sidrolândia.

Ele saiu em disparada pela rodovia, quase provocando outros acidentes, mas em determinado momento, após a ponte do rio Serrote, Isaac perdeu a direção da Volkswagen Parati que conduzia e capotou o veículo, caindo numa ribanceira e parando numa área afastada das margens da rodovia.

O traficante tentou ainda correr dos policiais, mas foi alcançado e preso em flagrante, sendo conduzido para o hospital de Sidrolândia em razão dos ferimentos, mas posteriormente transferido para Campo Grande, onde faleceu.

Ainda consta no registro policial que Isaac conversou com os policiais, dizendo que as drogas eram de sua propriedade, onde estava levando justamente para a cidade natal, Campo Grande, onde revenderia elas.

Na delegacia, o caso foi registrado como tráfico de drogas, desobediência e morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também