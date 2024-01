200 dias: Começa a contagem regressiva para as Olimpíadas de Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, lançou nesta segunda-feira (8) a contagem regressiva de 200 dias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontecem entre os dias 26 de julho a 11 de agosto.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, Macron destacou a importância dos exercícios e reafirmou o compromisso da França com os esportes. Essa é a primeira vez em 100 anos que o país sediará uma olimpíada.

"São 200 dias e começa agora. É por isso que temos uma grande causa nacional este ano: o esporte", afirmou o francês.

Ele ainda destacou outros feitos das olimpíadas deste ano, como a baixa emissão de carbono e a paridade de gênero na competição. "A França sediará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos mais livres de carbono da história, Jogos verdes que cumprem os acordos [climáticos] de Paris", comentou.

O visual das medalhas será revelado no próximo mês, e a vila dos atletas entregue no dia 1º de março.

