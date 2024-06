22 pessoas morreram em ataque na Faixa de Gaza na última sexta-feira

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) afirma que cerca de 22 pessoas foram mortas em um novo ataque na Faixa de Gaza, nesta sexta-feira (21).

O ataque atingiu as barracas de moradores deslocados em Mawasi, uma cidade palestina, onde partes do território foram identificadas pelos militares israelenses como zona humanitária.

Após o ataque, um hospital de campanha da Cruz Vermelha nas proximidades recebeu 22 corpos e 45 feridos. Já o Ministério da Saúde de Gaza declarou que 25 pessoas foram mortas e 50 ficaram feridas.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS) acusou Israel pelo ataque, dizendo que estava lidando com um grande número de vítimas.

As forças armadas israelenses disseram que o incidente estava sendo analisado, mas as investigações iniciais não encontraram “nenhum indicativo” de que estivessem por trás do ataque em Mawasi.

Israel vem intensificando sua operação na vizinha Rafah, onde lançou uma ofensiva em maio como parte de sua campanha para desmantelar o Hamas em Gaza.

De acordo com o comitê da Cruz Vermelha, uma das suas instalações foi danificada no ataque de sexta-feira (21).

O CICV disse que havia “projéteis de calibre pesado” que caíram a poucos metros da instalação e que esse incidente foi um dos vários ocorridos nos últimos dias, depois que balas perdidas atingiram estruturas do comitê.

Ele disse que as partes envolvidas no conflito têm a obrigação de tomar “todas as precauções possíveis para evitar danos aos civis”.

