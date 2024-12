Após acidente, Coreia do Sul inicia inspeção completa de Boeings

A Coreia do Sul iniciou nesta segunda-feira (30/12) uma “inspeção completa” de todos os aviões Boeing 737-800 utilizados por companhias aéreas do país, após o acidente envolvendo uma aeronave do mesmo modelo na manhã de domingo (29), na cidade de Muan.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o avião aparece aterrissando de barriga no aeroporto de Muan, com fumaça visivelmente saindo dos motores, antes de colidir com um muro no final da pista e ser consumido pelas chamas, matando 179 das 181 pessoas a bordo.

O Boeing 737-800 da companhia aérea sul-coreana Jeju Air, que saiu de Bangkok, tinha 175 passageiros e seis tripulantes a bordo, totalizando 181 pessoas dentro da aeronave. Todos os passageiros morreram, e apenas dois comissários de bordo sobreviveram.

Duas pessoas a bordo eram tailandesas e o restante sul-coreanos, com idades entre três e 78 anos. Até o momento, 146 das 179 vítimas tiveram a identidade confirmada.

Devido ao acidente, o país decretou luto nacional de sete dias.

