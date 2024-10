Autoridades iranianas vão determinar como responder a ataques de Israel, diz Líder Supremo

Após Israel dizer que concluiu ataques a alvos militares iranianos, autoridades do Irã devem determinar a melhor forma de demonstrar o poder do país ao adversário. É o que diz a agência de notícias oficial iraniana IRNA, citando o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, neste domingo (27).

“O mal cometido pelo regime sionista duas noites atrás não deve ser minimizado nem exagerado”, disse Khamenei. No sábado (26), o Irã minimizou o ataque aéreo noturno de Israel contra alvos militares iranianos, dizendo que ele causou apenas danos limitados, enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, pediu a interrupção da escalada que levantou temores de uma conflagração total no Oriente Médio.

Dezenas de jatos israelenses completaram três ondas de ataques antes do amanhecer contra fábricas de mísseis e outros locais perto de Teerã e no oeste do Irã, disseram os militares israelenses. Por isso, Khamenei disse que o poder do Irã deve ser demonstrado a Israel, acrescentando que a maneira de fazê-lo deve ser “determinada pelas autoridades e que aquilo que for do melhor interesse do povo e do país deve ocorrer”.

