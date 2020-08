Vídeo - Avião cai com quase 200 pessoas a bordo na Índia

Priscilla Porangaba, com informações do Metrópoles

Um avião da Air India com 191 passageiros sofreu um acidente ao pousar no aeroporto de Calicut, na Índia, de acordo com a Reuters.

O porta-voz da empresa afirmou que vários passageiros ficaram feridos. Uma TV local relatou que a fuselagem da aeronave, que vinha de Dubai (Emirados Árabes), partiu-se em dois.

Essa notícia está em atualização.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg — ANI (@ANI) August 7, 2020

