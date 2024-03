CÃ¢ncer: Kate Middleton se pronuncia pela primeira vez

A princesa Kate Middleton revelou nesta sexta-feira (22), em anúncio transmitido em redes sociais, estar com câncer. Ela disse que está se submetendo a sessões de quimioterapia. Em um vídeo de 2 minutos e 20 segundos, Kate falou que se submeteu a uma cirurgia.

"Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem -sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento".

Ela completou: "Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena". Kate não deu mais detalhes sobre a doença.

O estado de saúde de Kate Middleton já era alvo de fortes especulações e virou até tema de teorias da conspiração.



Sumiço após cirurgia

A polêmica em torno do estado de Kate Middleton começou em janeiro, quando o Palácio de Kensington divulgou que ela havia sido submetida a uma cirurgia abdominal.

O palácio não havia informado anteriormente que ela seria submetida a uma operação e também não deu nenhum detalhe sobre o que foi o procedimento.

Após a cirurgia, a princesa de Gales teve de passar 13 dias internada em um hospital de Londres. E, mesmo depois de receber alta, teve a orientação médica de permanecer em casa e longe da agenda oficial até depois da Páscoa.

Apenas no último sábado (16), Kate Middleton foi vista em público pela primeira vez desde a cirurgia no abdômen, segundo o site TMZ, que revelou um vídeo na segunda-feira (18) em que ela aparece andando sorridente ao lado de William.

Fotos editadas

O sumiço de Kate Middleton ganhou contornos mais polêmicos após o Palácio de Kensington, em meio a indagações sobre o paradeiro da princesa, divulgar uma foto dela com os filhos no Dia das Mães no Reino Unido, no último dia 10.

A imagem, a primeira divulgada oficialmente pela família real desde a cirurgia de Kate, foi retirada de circulação pelas principais agências de notícias horas depois de sua divulgação por suspeitas de ter sido manipulada e editada.

No dia seguinte, o Palácio de Kensington publicou um comunicado assinado por Kate no qual ela reconheceu que houve manipulação na imagem. A princesa de Gales afirmou ainda na nota que ela mesma fez a edição da foto, em que aparece sentada e rodeada pelos três filhos -- segundo o palácio, o príncipe William fez a foto.

"Como muitos outros fotógrafos amadores, eu experimento editar as fotos de vez em quando. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todo mundo tenha passado um feliz Dia das Mães (que no Reino Unido se celebra em 10 de março)", afirmou Kate, no comunicado.

Horas mais tarde da divulgação da foto, a agência de notícias norte-americana Associated Press divulgou que excluiria a foto de seu catálogo porque havia identificado sinais de manipulação. Outras duas grandes agências, a Reuters e a France Presse, fizeram o mesmo com a imagem.

"(...) A AP posteriormente retirou a imagem [de seu catálogo] porque, após uma inspeção mais detalhada, deu-se a impressão de que a fonte havia manipulado a imagem de uma forma que não atendia aos padrões fotográficos da AP. A foto mostra uma inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte".

