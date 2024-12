China abre investigação sobre impacto da importação de carne bovina

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta sexta-feira (27/12) que iniciará uma investigação para verificar se as importações de carne bovina têm afetado negativamente a pecuária local. A investigação irá abranger todos os países que exportam carne bovina para a China e analisará o período de 2019 até o primeiro semestre de 2024. A previsão é que a investigação dure oito meses.

O governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária, informou que está acompanhando a situação e reafirma o compromisso de defender os interesses do agronegócio brasileiro. Segundo a nota, até o momento, não serão adotadas medidas de impacto imediato, e a tarifa de 12% sobre as importações de carne bovina segue em vigor.

A China é o maior comprador da carne bovina brasileira. Em 2024, as exportações do Brasil para o país aumentaram 12,7% em relação ao ano passado, totalizando mais de 1 milhão de toneladas. O governo brasileiro, junto com os exportadores, irá trabalhar para mostrar que as importações brasileiras não prejudicam a indústria chinesa, mas ajudam a complementar a produção local.

De acordo com associações pecuárias da China, o aumento nas importações desde 2019 tem gerado dificuldades para a indústria local. A ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) informou que acompanhará a investigação de perto.

