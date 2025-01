Colisão entre aeronaves foi a mais letal nos EUA em 24 anos

O acidente aéreo na noite desta quarta-feira (29) em Washington, a capital dos Estados Unidos, se tornou o mais fatal do país desde 2001, quando em 12 de novembro daquele ano uma aeronave caiu em um bairro residência de Nova York, matando 260 pessoas a bordo da aeronave e no solo.

No acidente desta quarta-feira, um total de 67 pessoas morreram, sendo 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo do avião e três militares a bordo do helicóptero. Informação confirmada pelas autoridades dos EUA nesta quinta-feira (30), durante coletiva de imprensa, é que não houveram sobreviventes.

O acidente aconteceu após um avião comercial da American Airlines se chocar, durante aproximação para pouso no Aeroporto Nacional Reagan, com um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA. O acidente ocorreu por volta das 21h no horário local, 22h no horário de Mato Grosso do Sul.

As aeronaves caíram no rio Potomac, que fica próximo do aeroporto. Ele também passa pelos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

