Convenção Democrata vence em audiência com discurso de Harris e celebridades

Uma nova candidata presidencial, uma série de celebridades e uma programação elegante ajudaram a impulsionar os democratas e a vice-presidente Kamala Harris a uma vitória nos índices de audiência na Convenção Nacional Democrata desta semana, superando a audiência televisiva do encontro republicano de julho.

Nos quatro dias, os democratas em atraíram uma média de 21,8 milhões de espectadores, em Chicagos, eclipsando a audiência da Convenção Nacional Republicana em quase 15%.

O discurso de Kamala Harris foi assistido por 28,9 milhões de espectadores, superando por pouco o discurso do ex-presidente Donald Trump em Milwaukee, que atraiu 28,4 milhões de espectadores em 15 canais de televisão.

A vitória de Harris em termos de audiência foi um golpe para Trump, que é famoso por sua obsessão com os índices de audiência da televisão e o tamanho de suas multidões.

Na noite de quinta-feira (22), enquanto Kamala pronunciava seu discurso, Trump o assistia, publicando reações ao vivo em sua conta no Truth Social. Depois, ligou para a Fox News para oferecer uma refutação sinuosa.

A última noite da convenção também foi uma vitória para a MSNBC, que atraiu 6,5 milhões de espectadores, o maior número de espectadores na Convenção Democrata em quase 30 anos de história da rede. O aumento de audiência também foi observado na ABC, com 4,2 milhões de espectadores, e na CNN, com 3,9 milhões.

Os discursos exaltados dos ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama, da ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, e da ex-primeira-dama, Michelle Obama, além das aparições de uma série de celebridades, incluindo Stevie Wonder, John Legend, Pink, Kerry Washington e Mindy Kaling, ajudaram a impulsionar a audiência.

A Convenção Democrata também transformou momentos normalmente sérios em espetáculos produzidos, incluindo uma versão vibrante da lista cerimonial que incluiu músicas de cada estado, bem como uma apresentação surpresa do rapper Lil Jon.

A audiência da convenção provavelmente também foi impulsionada pela especulação desenfreada de que a superestrela da música Beyoncé faria uma apresentação surpresa na noite final. A cantora havia dado anteriormente permissão à campanha de Harris para usar seu sucesso de 2016 “Freedom”, que foi ouvido na noite de quinta-feira quando Harris subiu ao palco.

Então, pouco antes das 20h, no horário local, o site de notícias de celebridades TMZ informou que a aparição de Beyoncé era uma certeza. Mas duas horas depois, às 22h01, no horário local, o publicitário da cantora disse ao The Hollywood Reporter que a “Queen Bey” não compareceria. Depois confirmou isso à CNN, dizendo: “nunca foi programado que ela estivesse em Chicago”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também