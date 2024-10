Coreia do Sul repatria 97 cidadãos do Líbano em meio a conflito com Israel

Um avião de transporte militar da Coreia do Sul está retirando 97 cidadãos do Líbano em meio à ataques de Israel. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, o transporte retornará ao território sul-coreano ainda nesta sábado (05).

A aeronave é uma KC-330 que pousou em Beirute na manhã de sexta-feira (04) e partiu à tarde com os repatriados, que incluem familiares libaneses, e chegará a um campo de aviação militar no sul de Seul, capital sul-coreana.

O presidente Yoon Suk Yeol ordenou, na última quarta-feira (02), que as aeronaves militares fossem enviadas imediatamente para retirar seus cidadãos de partes do Oriente Médio afetadas pela escalada da tensão no conflito entre Israel e o Hezbollah.

Mas diplomatas sul-coreanos que estão no Líbano permaneceram no país, informou a agência de notícias Yonhap.

