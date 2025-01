Cuba sai da lista de países que apoiam terrorismo dos EUA e liberta 553 presos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, removeu Cuba da lista de estadunidense de países apoiadores do terrorismo, e em troca do gesto, o governo da ilha caribenha anunciou nessa terça-feira (14) que irá libertar 553 prisioneiros.

A decisão, tomada em uma medida intermediada pelo Vaticano com a ajuda dos governos do Brasil e da Colômbia, é o primeiro passo para uma aproximação bilateral, mas que pode ser ameaçada pela volta de Donald Trump à presidência dos EUA.

Segundo a Casa Branca, a exclusão de Cuba da lista está condicionada à libertação dos presos, que segundo o Ministério cubano do Exterior beneficiará 553 pessoas “sancionadas por vários crimes”, que serão libertadas “gradualmente”.

