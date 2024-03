Daniel Alves paga fianÃ§a e pode ser solto a qualquer momento em Barcelona

Dias depois, o ex-jogador de futebol, Daniel Alves, conseguiu pagar a fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) e pode ser liberado a qualquer momento da prisão nesta segunda-feira (25). A mãe do ex-lateral-direito da Seleção Brasileira já esta na prisão para buscar o filho.

Além da fiança, ele terá de cumprir medidas restritivas. Daniel Alves precisou entregar os passaportes espanhol e brasileiro às autoridades. A autorização para o pagamento de fiança foi dada na última semana, mas o jogador não pagou o valor pedido pela Justiça e passou o fim de semana no presídio Brians 2, em Barcelona.

O ex-jogador do São Paulo e do Barcelona também deverá cumprir outras obrigações enquanto estiver em liberdade provisória, como: manter distância de pelo menos 1 km e incomunicabilidade com a vítima (por nove anos e seis meses); não pode deixar a Espanha; e deve se apresentar ao tribunal semanalmente.

A decisão de colocar Daniel Alves em liberdade provisória mediante pagamento de 1 milhão de euros e cumprimento de algumas medidas tinha sido definida na manhã de quarta-feira (20).

A condenação por estupro

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro na Espanha. A sentença foi comunicada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha no último dia 22 de fevereiro. O ex-lateral da Seleção Brasileira já passou mais de um ano na prisão, tempo que será descontado da condenação.

Em audiência na terça-feira (19), a defesa havia solicitado a liberdade provisória e sugerido o pagamento de uma fiança de 50 mil euros (cerca de R$ 273 mil). O atleta, que participou de maneira remota, prometeu que “não fugiria [da Espanha]” durante o andamento do processo.

O Ministério Público recorreu, pois havia pedido uma condenação de nove anos pelo estupro ocorrido em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. A defesa da vítima e a Promotoria alegam que existe o risco de fuga e pediram que Daniel Alves continuasse cumprindo a pena na prisão.

