'Eles precisam de nós', diz Trump sobre Brasil e países da América Latina

O presidente americano, Donald Trump, disse que o Brasil e países da América Latina precisam dos Estados Unidos mais dos que os americanos precisam deles. A fala ocorreu enquanto Trump assinava uma série de decretos no Salão Oval nesta segunda-feira (20), após tomar posse.

Ao ser perguntado como ele vê a relação do Brasil e países da América Latina com os Estados Unidos, Trump respondeu: “Boa. Eles precisam de nós, mais do que precisamos deles. Nós não precisamos deles, eles precisam da gente. Todo mundo precisa da gente”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentou o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, após o republicano tomar posse do cargo nesta segunda-feira (20).

“As relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica”, escreveu Lula em publicação no X.

O presidente brasileiro também disse que as nações nutrem “fortes laços” em diversas áreas, como comércio, ciência, educação e cultura.

