Em visita a Israel, governadores de Estados brasileiros criticam Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o de Goiás, Ronaldo Caiado viajaram para Israel a convite dos israelenses, após críticas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com relação ao posicionamento da nação diante da guerra que está acontecendo na Faixa de Gaza.

Nesta quarta-feira (20), Tarcísio afirmou estar do lado certo a respeito da guerra Israel-Hamas. E afirmou que os israelenses vão impedir o avanço do terrorismo. E aproveitou a ida para Raanana, cidade do país oriental, para criticar o posicionamento de Lula.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, endossou as críticas. “A fala do presidente Lula não condiz com o pensamento do Brasil. Peço desculpas aos judeus. Um homem que não conhece a história fez um depoimento que agride a todos vocês”, disse ele.

