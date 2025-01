Governo da Califórnia quer separar o estado do restante dos EUA

O governo da Califórnia, um dos estados mais populosos dos Estados Unidos, entrou em embate com o novo presidente do país, Donald Trump, e agora expressou na última semana o desejo de se tornar um país independente.

Historicamente um estado onde a maioria da população é eleitora do Partido Democrata, essa não é a primeira vez que o governo da região entra em conflito com Trump, e já havia tentado um movimento separatista durante a primeira eleição do novo presidente.

Além do conflito com o Partido Republicano, os recentes incêndios na Califórnia se tornaram um ponto de tensão entre o estado e o governo Trump.

O início de consultas com a população do estado foi liberada pela secretária de Estado da Califórnia, Shirley N. Weber, após anuncio da medida na última quinta-feira (23).

Para que a medida possa ser considerada, a proposta deve receber 546.651 assinaturas de eleitores do estado até julho deste ano, e caso receba o apoio da população, a independência da Califórnia seja colocada em votação nas eleições de 2028.

Caso receba apoio, uma cédula de votação deve ser inserida no pleito com a pergunta “A Califórnia deve deixar os Estados Unidos e se tornar um país livre e independente?”.

Segundo a secretária, é necessário que a sugestão tenha coro eleitoral de 50% dos eleitores, e 55% de votos favoráveis para que a independência da Califórnia se torne realidade.

