Governo Trump encerra aplicativo que permitia entrada de imigrantes nos EUA

A administração de Donald Trump anunciou, nesta segunda-feira (20), o fim do uso do aplicativo CBP One, que permitia que imigrantes agendassem entradas legais nos Estados Unidos.

A medida, parte de uma abordagem mais restritiva às políticas de imigração, fecha um canal significativo para pessoas que buscavam ingressar no país de maneira regular.

O CBP One foi lançado como uma ferramenta para organizar o fluxo de imigrantes e reduzir travessias irregulares, oferecendo uma maneira formal e estruturada de entrada nos Estados Unidos.

Autoridades do Departamento de Segurança Interna destacaram anteriormente que o aplicativo ajudava a manter a ordem na fronteira ao permitir agendamentos de entrada para requerentes de asilo.

Com o encerramento do uso do CBP One, todos os agendamentos existentes foram cancelados, segundo informações do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP).

Essa mudança, combinada com as restrições de asilo que já estavam em vigor, efetivamente fecha as fronteiras para novos requerentes de moradia, marcando um dos movimentos mais rigorosos da administração Trump no tema.

