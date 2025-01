Israel aprova cessar-fogo com Hamas

O governo de Israel aprovou oficialmente nesta sexta-feira (17) o acordo de cessar-fogo assinado com o Hamas após uma reunião do Conselho de Ministros do país, com 24 votos a favor e oito contra.

A decisão vai de acordo com a recomendação do gabinete de segurança israelense e acontece horas depois de Israel e Hamas afirmarem que tinham acertado os últimos pontos, que ocorreu após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ameaçar voltar atrás na trégua.

Ainda na sexta-feira, Netanyahu revelou que a primeira leva de reféns sob poder do grupo será libertada no domingo (19). A primeira fase do acordo prevê a libertação total de 33 reféns, de forma gradual, com pelo menos três sendo liberados no domingo.

O Hamas disse que os pontos de discordância do acordo entre Israel e o grupo terrorista já foram resolvidos.

