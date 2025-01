Israel e Hamas anunciam cessar-fogo em Gaza

Após 467 dias de guerra na Faixa de Gaza, Israel e Hamas chegaram a um acordo para um cessar-fogo nesta quarta-feira (15), com o tratado sobre a trégua entrando em vigor neste próximo domingo (19).

O cessar-fogo foi anunciado em Doha pelo primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman, que teve apoio do Egito e Estados Unidos para mediar as negociações do acordo.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou o acordo, e relembrou as vítimas do ataque inicial e da guerra que se seguiu.

“Mesmo enquanto celebramos esta notícia, lembramos todas as famílias cujos entes queridos foram mortos no ataque do Hamas em 7 de outubro, e as muitas pessoas inocentes que perderam a vida na guerra que se seguiu. Já passou da hora de os combates terminarem e de o trabalho de construir a paz e a segurança começar”, disse o presidente norte-americano.

Essa é a segunda trégua assinada por Israel e pelo Hamas desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, e ela tem como objetivo aplicar medidas que levem ao fim definitivo do conflito.

O acordo estabelece a libertação gradual de todos os reféns que ainda estão sob controle do Hamas, a retirada das tropas israelenses de Gaza, libertação de palestinos presos em presídios israelenses e planos para o futuro do território.

Nessa primeira etapa do acordo, 33 dos cerca de 100 reféns mantidos pelo Hamas serãp libertados e devolvidos para Israel.

