Israel vai suspender atividade militar para entrada de ajuda humanitária em Gaza

O exército de Israel anunciou, neste domingo (16), que irá interromper as atividades militares diariamente em partes do sul da Faixa de Gaza para permitir a entrada de mais ajuda humanitária na região.

A pausa tática acontecerá das 2 horas da manhã às 13 horas (no horário de Brasília), e será na estrada que liga a passagem de fronteira de Kerem Shalon à rodovia Salah al-Din. A distância entre os dois locais é de aproximadamente 170 km.

Segundo o canal egípcio Al-Qahera News, em maio, 200 caminhões com ajuda humanitária, vindos do Egito, entraram na Faixa de Gaza através da passagem de fronteira de Kerem Shalom, que atualmente é controlada por Israel.

Os caminhões seguiram do lado egípcio da passagem de fronteira de Rafah, fechada desde o início de maio quando Israel tomou controle do lado palestino do terminal. Toda a ajuda procedente de território egípcio é inspecionada pelas autoridades israelenses e distribuída com a coordenação da Organização das Nações Unidas (ONU).

