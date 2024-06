JD1TV: Ativista ambiental é presa após colar adesivo em quadro de Monet

Uma ativista ambiental, ligada ao grupo Riposte Alimentaire (Resposta Alimentar, em tradução livre), foi presa neste sábado (1º) após colar um adesivo vermelho em um quadro do artista Claude Monet no museu d’Orsay, em Paris, na França.

O objetivo do protesto é chamar a atenção para a mudança climática. No protesto, a mulher cola um adesivo avermelhado que exibe uma terra devastada por cima da tela "Campo de Papoulas", pintada em 1873 por Monet.

"Essa imagem de pesadelo nos aguarda, porque nenhuma alternativa está sendo construída", afirmou a ativista durante o ato.

O quadro, que mostra pessoas caminhando num campo de papoulas, não estava protegido por vidro, e segundo a agência AFP, o museu ainda não deu detalhes sobre o estado da obra após o ataque.

Militante de Riposte alimentaire cible Les Coquelicots de Monet au Musée d'Orsay pic.twitter.com/EBtYlDtflX — ZeliwipinFrance (@zeliwipinfrance) June 1, 2024

