JD1TV - IMAGENS FORTES: Homem morre ao ser esmagado por viga que caiu de guindaste

Homem, identificado como Vijendra Singh, de 45 anos, morreu ao ser esmagado por uma viga de alumínio, que pesa mais de uma tonelada, na quinta-feira (7), durante a construção de um viaduto ferroviário em Gorakhpur, no estado de Uttar Pradesh, na Índia.

Conforme as informações divulgadas pelo site CM7 Brasil, a vítima estava passando de moto pelo local, com o amigo Manye Kundu, de 42 anos, na garupa. Por conta do incidente, o homem ficou gravemente ferido, sendo socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade.

O acidente ocorreu após a corrente que sustentava a viga no guindaste se romper e cair sobre as vítimas. Singh, que estava na linha de queda do pesado material, não teve chance de se esquivar e foi esmagado pela estrutura. A polícia local e outras autoridades, como a Força de Proteção Ferroviária (RPF) e a Polícia Ferroviária (GRP), chegaram rapidamente na cena do acidente para iniciar uma operação de resgate.

Segundo informações da polícia, o operador do guindaste fugiu logo após o incidente, e as autoridades estão trabalhando para localizá-lo.

O viaduto em construção, onde a tragédia ocorreu, tem 1.021 metros de extensão e está sendo erguido pela Corporação Estadual de Pontes de Uttar Pradesh. A obra teve início em 2021 e faz parte de um projeto de infraestrutura com um investimento de 76,28 milhões de rúpias indianas, com a pedra fundamental lançada pelo ministro-chefe Yogi Adityanath.

Assista a um vídeo gravado após o acidente:

