JD1TV: Passageiro grava acidente de dentro de avião que caiu no Cazaquistão

Um passageiro que estava a bordo do voo J2-8243, da Azerbaijan Airlines, que caiu na madrugada desta quarta-feira (25) perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, gravou os momentos finais da aeronave antes dela atingir o solo e de dentro dos destroços.

O vídeo, gravado de dentro da aeronave, foi capturado por um passageiro e flagrou os gritos de desespero das demais pessoas a bordo, com alguns até mesmo rezando no momento de desespero em meio às máscaras de oxigênio abaixadas.

Apesar do acidente, o passageiro sobreviveu e gravou os momentos após a aeronave se chocar no chão, em meio aos destroços, com passageiros machucados e a fuselagem distorcida.

Confira o vídeo:

