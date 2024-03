JD1TV: Ponte desaba apÃ³s colisÃ£o com navio e 20 pessoas estÃ£o desaparecidas

A ponte Francis Scott Key, em Baltimore, cidade nos EUA, desabou na manhã desta terça-feira (26) após ser atingida por um grande navio. O acidente foi flagrado por uma câmera de monitoramento da região.

Segundo o chefe do corpo de bombeiros local, James Wallace, duas pessoas foram retiradas da água com vida, sendo que uma delas se encontra em estado grave.

Conforme a CNN, mergulhadores faziam buscas por pelo menos seis pessoas no rio, segundo o Corpo de Bombeiros local. Informações iniciais davam conta de até 20 desaparecidos, mas os bombeiros afirmaram ainda não saber o número exato de pessoas que caíram na água após a ponte desabar.

As autoridades afirmaram que um número incerto de veículos trafegava pela ponte Francis Scott Key no momento do incidente, e que pelo menos um deles era uma carreta de grande porte. Trabalhadores também faziam serviços de manutenção na estrutura durante a madrugada quando houve a colisão.

Equipes de resgate correm contra o tempo, uma vez que a temperatura em Baltimore nesta madrugada era de cerca de -1ºC. De acordo com a rede americana CNN. A temperatura da água é de cerca de 9ºC -- capaz de provocar morte por hipotermia, a depender do tempo de exposição do indivíduo. O canal tem uma profundidade de até 15 metros e fortes correntes.

Bombeiros também usavam drones com câmeras infravermelhas e sonares nas buscas.

Navio - O navio envolvido no acidente é um porta-contêiner com bandeira de Singapura e tinha como destino o Sri Lanka. O cargueiro, batizado de Dali, tem 300 metros de comprimento e 48 de largura, de acordo com o site MarineTraffic. A embarcação era operada pela empresa Synergy e estava a serviço da companhia dinamarquesa Maersk, de acordo com a CNN. Segundo a operadora, nenhum membro da tripulação ficou ferido na colisão.

O tráfego naval no porto de Baltimore foi suspenso e não tinha previsão para ser retomado nesta terça-feira. A agência que controla a aviação nos EUA também restringiu o espaço aéreo e pediu para que drones particulares não sobrevoem a região.

Segundo o FBI e o secretário nacional de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, não há indicativo de ato terrorista no incidente, nem de que ele teria sido intencional. De acordo com a rede de TV ABC News, o navio perdeu propulsão enquanto manobrava para sair do porto.

Assista ao momento da colisão:

