JD1TV: Resort em estação de esqui pega fogo e 66 hóspedes morrem na Turquia

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, anunciou que 66 pessoas morreram e outras 51 ficaram feridas em um incêndio que ocorreu nesta terça-feira (21), no hotel Grand Kartal de uma popular estação de esqui em Bolu, no noroeste do país.

A causa do incêndio esta sob investigação, mas conforme as autoridades, o fogo começou por volta das 3h30 no horário local (22h30 de segunda-feira em Brasília) no restaurante do hotel, no resort de Kartalkaya, estação de esqui nas montanhas Koroglu, a cerca de 300 km da capital turca. O local possui revestimento de madeira no exterior, em um design estilo chalé.

O ministro da Saúde, Kemal Memişoğlu, disse que pelo menos um dos feridos estava em estado grave.

Duas das vítimas morreram após pularem do prédio em pânico, disse o governador de Bolu, Abdulaziz Aydin, à agência de notícias estatal Anadolu

Havia 234 hóspedes hospedados no hotel no momento do incêndio segundo Aydin, acrescentando que 30 caminhões de bombeiros e 28 ambulâncias foram enviados ao local. A televisão local NTV disse que algumas pessoas tentaram descer dos quartos usando lençóis e cobertores.

"Minha esposa sentiu o cheiro de queimado. O alarme não disparou", disse Atakan Yelkovan, que estava em um quarto do terceiro andar do hotel, à agência de notícias IHA. Ele atestou que levou cerca de uma hora para os bombeiros chegarem. "As pessoas nos andares superiores estavam gritando. Eles penduraram lençóis... alguns tentaram pular”, contou.

Your browser does not support HTML5 video.





Investigação

A investigação será conduzida por seis promotores nomeados pelo governo turco. O edifício de 12 andares com 161 quartos, fica na encosta de um penhasco, dificultando os esforços para combater as chamas, informou a emissora.



Outros hotéis no resort foram esvaziados como precaução, e os hóspedes foram alocados em quartos ao redor de Bolu.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também