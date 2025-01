JD1TV: Tesla Cybertruck explode em frente ao Trump Hotel em Las Vegas

Um Cybertruck, a picape elétrica da Tesla, explodiu nesta quarta-feira (1º) em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixando uma pessoa morta após a explosão e algumas feridas.

O xerife Kevin McMahill, da Polícia Metropolitana de Las Vegas, disse que a picape elétrica chegou ao hotel por volta das 8h40 da manhã, no horário local. O ocupante do veículo morreu durante a explosão e pessoas que estavam por perto sofreram ferimentos leves.

Segundo a Associated Press, a pessoa morta dentro do veículo foi identificada como Matthew Livelsberger, membro ativo do Exército que passou por Fort Bragg, base do Exército na Carolina do Norte que abriga o comando das forças especiais.

Elon Musk, dono da Tesla, usou a rede social X, antigo Twitter, para se posicionar sobre o ocorrido e afirmou que uma equipe de especialistas estava investigando o ocorrido e chegou à conclusão de que "a explosão foi causada por fogos de artifício muito potentes e/ou uma bomba transportada na caçamba do Cybertruck e não tem relação com o veículo em si".

Câmeras de segurança do Trump International Hotel flagraram o momento da explosão. Confira:

