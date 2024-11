Jogador equatoriano Marco Angulo morre um mês após acidente de carro

O meio-campista equatoriano Marco Angulo, que jogava pela LDU, morreu em decorrência dos ferimentos que sofreu em um acidente de trânsito há um mês. A morte foi confirmada pelo clube nesta terça-feira (12).

"Com profunda dor e tristeza, lamentamos informar o falecimento do nosso querido jogador Marco Angulo", disse a LD em publicação feita no perfil oficial do X, antigo Twitter, do clube.

Angulo, de 22 anos, ficou gravemente ferido em um acidente que aconteceu dia 7 de outubro, em uma rodovia de Quito, capital do Equador, com seu carro, que era dirigido pelo também jogador e amigo de Angulo, Roberto Cabezas, do Independiente del Valle, que morreu no acidente.

O jogador passou por uma série de cirurgias, mas não resistiu e morreu na segunda-feira (11) na UTI de um hospital da capital equatoriana.

A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) expressou seu pesar pelo falecimento do jogador, "que com seu talento e dedicação defendeu as cores do nosso país em cada oportunidade que teve".

