Justiça da Bolívia ordena prisão de Evo Morales

O juiz boliviano Nelson Rocabado determinou, na sexta-feira (17), a prisão do ex-presidente do país, Evo Morales, após ele não comparecer à nova audiência sobre a acusação de tráfico de pessoas.

A Justiça da Bolívia tomou a decisão após Morales ter sido intimado no caso de suposto tráfico humano agravado e pela acusação de ter tido relações íntimas com uma adolescente em 2015, quando ainda ocupava o cargo presidente do país, e não ter comparecido à nova audiência sobre medidas cautelares.

Essa é a segunda vez que o ex-presidente não comparece a uma convocação da Justiça, sob o pretexto de saúde.

“Estes elementos apresentados constituídos pelos atestados médicos particulares, na opinião do juiz abaixo assinado, não constituem impedimento legítimo para o agora arguido não comparecer a esta audiência”, disse o juiz em sua decisão.

Segundo a Agência Boliviana de Informação (ABI), o advogado de Morales, Jorge Pérez, esteve presente na audiência em seu nome e declarou que o ex-presidente “nunca foi notificado”, logo, o aviso de não comparecimento, o mandado de prisão e a acusação formal emitida são “ilegais”.

