Kim Jong-un assiste testes de "drones suicidas" e solicita avanços em IA

Nesta segunda-feira (26), o líder norte-coreano, Kim Jong-un, assistiu à decolagem de “drones suicidas” enquanto eles destruíam alvos de teste, incluindo um tanque, e pediu aos pesquisadores para desenvolverem inteligência artificial para os veículos não tripulados.

Kim visitou o Instituto Drone da Academia de Ciências de Defesa da Coreia do Norte no último sábado (24), e assistiu ao teste bem-sucedido de drones identificando e destruindo corretamente alvos designados após voar ao longo de diferentes rotas predefinidas.

O líder norte-coreano pediu a produção de mais drones suicidas para serem usados em infantaria tática e unidades de operações especiais, como drones subaquáticos de ataque suicida, bem como drones de reconhecimento estratégico e ataque multiuso. Também conhecidas como munições ociosas, amplamente utilizadas na guerra na Ucrânia e também no Oriente Médio.

As munições ociosas normalmente podem estar no ar e prontas para atacar antes que um alvo específico seja localizado e, em seguida, atacar colidindo com o alvo com uma ogiva embutida.

A Coreia do Norte, com armas nucleares, tem laços estreitos com a Rússia e o Irã e uma história de cooperação militar com ambos.

