Maduro anuncia bloqueio temporário do X, antigo Twitter, na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira (8) o bloqueio temporário, por 10 dias, da rede social X, o antigo Twitter, sob a acusação que a plataforma violou as leis venezuelanas ao incitar uma guerra civil no país.

“[A rede social] violou todas as normas da própria rede social Twitter, hoje conhecida como X, e também viola incitando o ódio, o fascismo, a guerra civil, a morte e o enfrentamento entre os venezuelanos e, com isso, violou todas as leis da Venezuela e na Venezuela há lei. Vamos respeitar a lei”, afirmou o presidente venezuelado durante um encontro em Caracas.

Maduro afirmou que a Comissão Nacional de Telecomunicações do país (Conatel), estatal que regula o setor na Venezuela, apresentou uma proposta para suspender a plataforma pelo período.

A rede social terá 10 dias para apresentar as informações e cobranças que as autoridades solicitarem.

“Dez dias para que apresente as informações e para estabelecer a medida administrativa definitiva. Já basta de plantar a violência e o ódio e de atacar a Venezuela do exterior. Temos que derrotar o golpe cibernético”, afirmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também