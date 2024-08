Maduro anuncia eleições legislativa e de governador para 2025

O presidente Nicolás Maduro anunciou, nesta segunda-feira (26), que a Venezuela deve realizar em 2025 as eleições para a Assembleia Nacional, para os 23 governos estaduais e as 335 prefeituras do país, além de escolher os legislativos locais.

As eleições, que segundo Maduro é a “mãe de todas eleições”, ocorrerá dentro dos próximos 12 meses, e o governo venezuelano já se prepara para definir como ocorrerá o pleito.

“Em 2025, dentro de 12 meses, estaremos novamente em eleições com campanhas, candidatos e candidatas, governadores, prefeituras, Assembleia Nacional, e nós já estamos nos preparando, vendo como vai ser o método, quem vão ser os candidatos e as candidatas, já estamos nisso”, afirmou o presidente venezuelano.

Maduro criticou o posicionamento da oposição nas eleições deste ano, e afirmou que os candidatos e partidos que não aceitam as decisões de instituições venezuelanas não deveriam poder participar das próximas votações.

“Aqueles que não reconhecem o Poder Eleitoral, o Poder Judicial, simplesmente por lei não podem participar nas eleições nem em 2025, nem em qualquer processo eleitoral”, afirmou o presidente.

