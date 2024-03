Manifestação em Madri acontece em protesto a Lei de Anistia da Catalunha

Neste sábado (09), milhares de espanhóis se reuniram em Madri em protesto contra o projeto de Lei de Anistia para separatistas catalães, que envolve a tentativa feita em 2017, de tornar a Catalunha independente.

O projeto gerou grandes manifestações no país, pois o Partido Popular (PP), o partido de extrema-direita, Vox, e alguns setores do Partido Socialista se apõem a ele.

Os socialistas sugeriram a lei de anistia em troca de apoio ao primeiro-ministro Pedro Sánchez. O projeto objetiva abranger todos os eventos relacionados à campanha de independência da Catalunha, a partir de 2011. Assim como os eventos considerados ilegais pelos tribunais espanhóis, como a votação simbólica feita em 2014, e um referendo de independência, realizado em 2017.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), fez um acordo com dois partidos nacionalistas catalães na última quinta-feira (07), fazendo com que haja grandes chances de o projeto de Lei de Anistia seja aprovado pelo Parlamento ainda em março.

