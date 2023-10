Menina de 7 anos morre ao estourar balão de aniversário dias após a comemoração

A pequena Alexandra Hope Kelly morreu dias depois de completar 7 anos, enquanto brincava com alguns balões que sobraram da sua própria festa de aniversário, em Clinton, cidade localizada no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. As autoridades trabalham para determinar se ela faleceu por asfixia ou intoxicada com gás hélio.

Os sites norte-americanos de notícias, a mãe da menina, Channa Kelly, contou que a filha fez aniversário no dia 27 de setembro. No dia 1° de outubro, as duas estavam em casa enquanto Alexandra estourava todos os seus balões de látex. A menina então perguntou se ela poderia estourar uma grande bexiga metalizada, de 86cm de comprimento, com o formato do número "7".

Channa permitiu, e Alexandra foi até o seu quarto pegar o objeto. mãe da criança adormeceu em seguida.

Ao acordar, Channa encontrou a filha de bruços no chão da sala com o balão estourado na cabeça, relatou a americana na trágica postagem no Facebook. Ela disse que removeu o balão, ligou para o 911 (serviço de emergências nos EUA) e imediatamente tentou reanimar a filha. A equipe de emergência foi ao local, mas a menina não pôde ser salva.

"Eles trabalharam incansavelmente para tentar trazê-la de volta, mas suas tentativas de reanimá-la não tiveram sucesso", desabafou a mulher a imprensa.

Ainda não se sabe se Alexandra morreu por asfixia ou envenenamento por gás hélio. Um médico legista está conduzindo uma autópsia para determinar a causa exata da morte, e a polícia está investigando a morte da menina.

