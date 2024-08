ONU denuncia detenções arbitrárias na Venezuela

O alto comissário de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), Volker Türk, denunciou nesta terça-feira (13) o “alto e contínuo número de detenções arbitrárias, bem como o uso desproporcional da força relatado após as eleições presidenciais” na Venezuela.

Além de denunciar as prisões, Türk, que já havia manifestado preocupação com as prisões em massa, pediu a libertação imediata “de todos os que foram detidos arbitrariamente e garantias de julgamento justo para todos”.

Segundo a organização não governamental (ONG) venezuelana Foro Penal, um total de 1,3 mil prisões ocorreram no contexto dos protestos pós-eleitorais. O número, no entanto, pode ser ainda maior de acordo com informações das autoridades venezuelanas, com 2,2 mil prisões no período.

Em seu comunicado, a ONU aponta que “os detidos não foram autorizados a nomear advogados de sua escolha ou a ter contato com suas famílias. Alguns desses casos equivaleriam a desaparecimentos forçados”.

O governo, por outro lado, afirma que essas prisões ocorrem em um esforço contra grupos criminosos pagos para promover o caos e abrir caminho para um golpe de Estado.

