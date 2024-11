Opositor de Maduro detido após eleições na Venezuela morre em prisão

Jesús Manuel Martínez Medina, integrante do partido de oposição a Nicolás Maduro na Venezuela, teve a morte anunciada nesta sexta-feira (15). O óbito foi confirmado pelo Ministério Público do país.

Em comunicado, Ministério Público da Venezuela disse que o opositor cumpria a medida de prisão preventiva em um hospital e que “recebeu os devidos cuidados médicos e lhe foram fornecidos os medicamentos e outros tratamentos que o seu estado de saúde justificava”, acrescentando que o opositor sofria de diabetes.

Ele estava preso desde o dia 2 de agosto acusado de ter participado dos protestos pós-eleitorais no país. A morte de Medina foi denunciada na quinta-feira (14) pelos líderes da oposição.

Na quinta-feira, os líderes da oposição María Corina Machado e Edmundo González Urrutia denunciaram separadamente a morte de Martínez.

Machado disse que ele “morreu devido às condições desumanas em que foi mantido refém” em uma “masmorra”, após ter sido detido “sem mandado de busca e sem motivo”.

Já González afirmou que o opositor morreu sem atendimento médico, medicamentos e transferência urgente para um centro de saúde.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também