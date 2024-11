"Quem mexe com a Venezuela se dá mal", diz governo vizinho em tom de ameaça ao Brasil

Em mais um episódio da tensão diplomática entre o Brasil e a Venezuela, a Polícia Nacional Bolivariana, controlada pelo governo de Nicolás Maduro, publicou em suas redes sociais uma imagem que mostra a silhueta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a bandeira brasileira ao fundo, acompanhada da mensagem que Caracas "não aceita chantagens de ninguém".

"Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém. Estamos destinados a vencer", diz a publicação.

A publicação não menciona Lula, e o homem presente na imagem, que aparece com o rosto borrado, é extremamente semelhante ao do presidente brasileiro. A publicação ainda aparece acompanhada da hashtag "Quem mexe com a Venezuela se dá mal".

Desde o aumento das tensões entre os países, várias autoridades venezuelanas têm feito ataques a integrantes do governo brasileiro. Apesar disso, Nicolás Maduro se absteve de criticar o presidente Lula.

O gatilho para o atrito seria o veto do Brasil ao ingresso da Venezuela como parceira do BRICS.

