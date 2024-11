Governo brasileiro lamenta "tom ofensivo" de falas da Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores emitiu, nesta sexta-feira (1º), uma nota onde lamenta as manifestações recentes de autoridades venezuelanas sobre o Brasil, com “tom ofensivo” e até mesmo de ameaça.

Na nota, o governo afirma que viu com “surpresa” o “tom ofensivo” das declarações, além de afirmar que a “opção por ataques pessoais e escaladas retóricas” não condiz com a “forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo”.

“O interesse do governo brasileiro sobre o processo eleitoral venezuelano decorre, entre outros fatores, da condição de testemunha dos Acordos de Barbados, para o qual foi convidado, assim como para o acompanhamento do pleito de 28 de julho”, diz trecho da nota, que explica o posicionamento brasileiro sobre as eleições venezuelanas.

Nesta quinta-feira (31/10), a Polícia Nacional Bolivariana publicou uma imagem escurecida e borrada do presidente Lula, com a bandeira do Brasil ao fundo, com a mensagem que “quem mexe com a Venezuela se dá mal”.

A tensão entre o Brasil e Venezuela surge desde as últimas eleições, que elegeram Nicolás Maduro como presidente do país, e se reforçaram após o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vetar a entrada do país vizinho no BRICS.

Confira a nota Ministério das Relações Exteriores na íntegra:

O governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais.

A opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos, não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo.

O Brasil sempre teve muito apreço ao princípio da não intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país e em especial a de seus vizinhos.

O interesse do governo brasileiro sobre o processo eleitoral venezuelano decorre, entre outros fatores, da condição de testemunha dos Acordos de Barbados, para o qual foi convidado, assim como para o acompanhamento do pleito de 28 de julho.

O governo brasileiro segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo.

