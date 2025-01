Primeiro-ministro do Canadá renuncia ao cargo

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, surpreendeu o país nesta segunda-feira (6) ao anunciar sua renúncia tanto ao cargo de premiê quanto à liderança do Partido Liberal.

Em um pronunciamento em Ottawa, ele afirmou que continuará exercendo suas funções até que um novo líder seja escolhido. A decisão, que marca o fim de um período de crescente insatisfação popular, ocorre em um contexto de baixa popularidade e desafios para o governo canadense.

“Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido e como primeiro-ministro depois que o partido selecionar seu novo líder”, declarou Trudeau durante sua fala, onde também expressou seu arrependimento quanto ao sistema eleitoral canadense.

O premiê revelou que desejava ter mudado o modelo de votação para permitir que os eleitores tivessem a opção de escolher mais de uma alternativa nas urnas. "Se eu tenho um arrependimento, particularmente conforme nos aproximamos desta eleição, eu gostaria que tivéssemos sido capazes de mudar a maneira como elegemos nossos governos", afirmou.

Além da sua renúncia, Trudeau também anunciou que o Parlamento do Canadá será suspenso até 24 de março, período durante o qual o Partido Liberal escolherá seu novo líder.

O retorno estava originalmente marcado para 27 de janeiro, mas os partidos de oposição já manifestaram intenção de apresentar um voto de desconfiança no governo o mais rapidamente possível.

Trudeau, que assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2015 com uma plataforma progressista e promessas de renovação, viu sua popularidade cair drasticamente nos últimos anos. O agravamento da crise habitacional e os altos custos de vida tornaram-se questões centrais na desaprovação popular.

Além disso, escândalos envolvendo o ex-líder, como o uso de blackface, contribuíram para uma imagem cada vez mais desgastada.

As pesquisas de opinião indicam que o Partido Liberal enfrentará uma derrota significativa nas próximas eleições, previstas para outubro de 2025. O Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, é apontado como favorito para a vitória, independentemente de quem seja o novo líder do adversário.

