Primeiros brasileiros refugiados do Líbano chegam a Lisboa

O Líbano está sob bombardeio intenso de Israel, mas em meio à situação, os primeiros cinco refugiados conseguiram escapar do país afetado.

De acordo com o PÚBLICO-Brasil, a família de Aya Moussa Kadoura, de 23 anos, chegou na noite da sexta-feira (04) em Lisboa, após viajaram em um avião cargueiro C-130 da Força Aérea Portuguesa por nove horas, saindo de Beirute, capital do Líbano.

Neste sábado (05), um avião da Força Aérea Brasileira deverá decolar de Lisboa para ir buscar mais 220 brasileiros que querem deixar o Líbano.

