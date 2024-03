ResoluÃ§Ã£o que pede um cessar-fogo na Faixa na Gaza serÃ¡ votado nesta sexta

Amanhã (22) será votado a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que os Estados Unidos vêm trabalhando há semanas, que pede um cessar-fogo imediato da guerra Israel-Hamas.

Além do cessar-fogo, a resolução também pede a libertação de todos os reféns. Mas a Rússia ameaçou vetar.

A resolução proposta pelo EUA vem depois de os americanos terem vetado propostas anteriores que pediam por um cessar-fogo imediato.

Em uma entrevista, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que os Estados Unidos estão do lado de Israel, e desejam garantir que um dia como o sete de outubro de 2023 nunca mais aconteça.

