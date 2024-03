Sobe para 40 o número de mortos em ataque na Rússia

Ao menos cinco homens armados vestidos com roupas camufladas abriram fogo na casa de shows Crocus City Hall, em Krasnogorsk, perto de Moscou, na Rússia, nesta sexta-feira (22). Até a última atualização desta reportagem, segundo a agência de notícias oficial Tass, os números eram: 40 mortos e mais de 100 feridos.

Foram ouvidas duas explosões no local, e o local pegou fogo. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas, segundo a agência de notícias Tass, o teto do Crocus City Hall pode cair a qualquer momento por causa das explosões e dos tiros.

O Ministério Público abriu uma investigação e afirmou que se trata de um atentado terrorista.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA

Ainda não há informações precisas sobre o número de atiradores; vídeos nas redes sociais mostram pessoas correndo pelos corredores da casa de show em meio aos corpos das vítimas; foi o pior atentado na Rússia desde a invasão de uma escola em 2004 em Beslan. o show da banda de rock Picnic estava prestes a começar.

O local se chama Crocus City Hall, um espaço com shopping, restaurantes e casa de shows em um mesmo espaço; segundo a Tass, o teto do Crocus City Hall pode cair a qualquer momento por causa das explosões e dos tiros; o governo da Ucrânia afirmou que não tem nenhuma relação com o atentado.

Uma banda chamada Picnic estava se preparando para tocar quando aconteceu o atentado. Os atiradores começaram o ataque no lobby da casa e, depois, invadiram o salão, de acordo com a agência oficial de notícias Tass.

Até a última atualização desta reportagem, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Esse é o pior atentado na Rússia em 20 anos, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

Um vídeo mostra homens atirando, além de gritos e pessoas assustadas. A casa de shows tem capacidade para 6.000 pessoas.

As agências de notícias russas também informaram que 50 equipes de ambulâncias foram enviadas ao local.

O presidente Vladimir Putin está sendo informado sobre o que está acontecendo no local, afirmou o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov.

Putin had given all necessary instructions in connection with the incident, Peskov said, Russian news agencies reported.

Multiple gunmen have broken into the Crocus City Hall concert venue in Moscow, opening fire on those inside. Raw footage shows the terrorists opening fire on civilians and security forces. pic.twitter.com/ynTelGwqUu — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 22, 2024

