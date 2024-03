Suspeitos de estuprar brasileira na Índia são presos

Os sete suspeitos de estuprar a brasileira Fernanda Santos foram presos pela polícia indiana. No último sábado (02), os policiais já haviam prendido três homens que tem conexão com o caso, e ontem (04), os outros quatro foram detidos.

O caso envolvendo a turista levou mais holofotes para o problema de anos da Índia, a violência sexual contra mulheres. O país asiático tem no histórico uma série de casos de violência contra mulheres estrangeiras.

Em 2013, seis homens foram condenados à prisão perpétua pelo estupro coletivo de uma mulher suíça. Em 2016, uma americana foi drogada e estuprada por um grupo de homens em seu quarto de hotel. Já em 2018, uma britânica foi algemada e violentada enquanto estava à caminho da sua hospedagem.

Segundo a National Crime Records Bureau da Índia, 31.516 casos de estupro foram registrados em 2022, uma média de 86 casos por dia. Os especialistas afirmam que esses dados são apenas os que foram levados à polícia.

Fernanda viajava com seu marido, o espanhol Vicente Barbera, de moto em direção ao Nepal, quando foram atacados pelos sete homens. O casal foi levado ao hospital onde ela contou ter sido estuprada.

Com a identificação dos suspeitos, a polícia formou uma equipe especial de investigação. O casal chegou a receber uma compensação financeira das autoridades indianas no valor de R$ 60 mil.

