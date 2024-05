Avião de Jads e Jadson pousa 'de barriga' em aeroporto da Capital

Uma possível falha mecânica no trem de pouso fez com que o piloto da aeronave da dupla Jads & Jadson fizesse uma aterrisagem de emergência no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, durante a tarde deste sábado (25). O avião foi "se arrastado de barriga" pela pista.

A dupla sertaneja não estava como tripulante, apenas o piloto, que não sofreu nenhum tipo de ferimento. Os artistas, inclusive, na noite anterior ao pouso fizeram um show em Ponta Porã.

Segundo informações, durante o pouso, a aeronave se arrastou pela pista e gerou faíscas, danificando a superfície do aeroporto, mas com o piloto conseguindo manter o controle do avião.

A pista do Aeroporto Santa Maria está temporariamente fechada para voos enquanto a equipe de manutenção trabalha na remoção da aeronave e avaliação dos danos à pista.

Uma equipe da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) foi designada para investigar as causas do incidente, incluindo análise das condições da aeronave, histórico de manutenção e condições meteorológicas no momento do pouso.

