Amalha foi vítima de três sessões de espancamento antes de ser morta em Porto Seco

Fabiano Garcia Sanches, de 38 anos, espancou a corretora Amalha Cristina Mariano Garcia, de 43 anos, três vezes antes de ser assassinada na área do Porto Seco, antigo Terminal Intermodal de Cargas, ao fundo do Jardim Los Angeles, durante a terça-feira (21).

Os detalhes foram passados por Fabiano ao Batalhão de Choque da Polícia Militar, durante sua prisão, na tarde desta sexta-feira (24).

"A primeira paulada, na cabeça, aconteceu ainda na casa do autor. Onde a vítima tinha ido após ser atraída por ele para tentar convencê-la a participar de um esquema de golpe do falso seguro. Depois do primeiro golpe, a vítima desfaleceu e foi colocada no bando de trás do seu carro (Jeep Renegade)", explicou o Tenente Coronel Rocha, do Choque.

Depois disso, Fabiano dirigiu o veículo até a região de Porto Seco, onde parou desceu a mulher e agrediu novamente com pauladas e pedradas. Amalha foi colocada no porta-malas, sendo levada até uma área mais fechada.

No local onde foi achada, a corretora foi novamente agredida, ainda com pauladas e pedradas até morrer. Amalha foi abandonada e Fabiano saiu com o carro da vítima.

"Depois disso, o veículo foi entregue a um segundo indivíduo, para que fosse levado para algum país vizinho ou fosse vendido, para tirar vantagem do carro. No entanto, ao ver as diligências policiais, o Jeep foi abandonado no Indubrasil”, disse Rocha.

Conhecido da Amalha, Fabiano não chegou a deixar claro a participação de um segundo individuo. Apesar de ser considerado o único autor, as equipes policiais continuarão com as diligências para tentar identificar a participação de mais uma pessoa, caso haja.

Uma parente de Fabiano, chegou a ser conduzida para a delegacia para prestar depoimento a respeito do caso.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também