Mulher encontrada morta no Porto Seco era corretora de imóveis

Foi identificada como Amalha Cristina Mariano Garcia, de 43 anos, a mulher encontrada morta e com sinais de violência pelo corpo na tarde desta terça-feira (21), na área do Porto Seco, aos fundos do Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Ela atuava como corretora de imóveis e estava desaparecida desde a manhã de ontem.

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) está investigando o caso, registrado inicialmente como homicídio simples.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, Amalha estaria trabalhando no momento em que desapareceu. A reportagem ainda foi informada de que ela iria receber um dinheiro de uma corretagem durante uma visita no expediente.

No início da tarde de ontem, equipes da Guarda Civil Metropolitana que realizavam treinamento na área do Porto Seco encontraram um par de calçados e ao seguir o rastro, notaram a presença do corpo da mulher, que estava com o rosto ensanguentado, a blusa levantada e a calça abaixada.

Segundo consta no boletim de ocorrência, não havia sinais de violência sexual pelo corpo de Amalha, mas um forte indicativo de que ela foi agredida a paulada ainda na rodovia e posteriormente deixada na área de mata. O pedaço de pau, que poderia ter sido utilizado nas agressões, não foi localizado.

Pelo local, ainda foi constatado que haviam um pingente, um brinco, uma corrente e 5 pulseiras da vítima, que foram recolhidas pela Polícia Científica e a Polícia Civil.

O corpo dela foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde foi reconhecido por pessoas próximas da família.

Nas redes sociais, já há familiares se despedindo de Amalha. "Com muita dor que comunico o falecimento da minha querida e amada sobrinha, em Campo Grande. Descansa em paz", escreve a tia Marizete Mariano.

